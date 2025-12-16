Haberler

Irak'ta 3 havalimanında uçuşlara sis engeli

Irak'ın kuzeyinde etkili olan yoğun sis sonucunda Bağdat, Erbil ve Kerkük havalimanlarındaki uçuşlar iptal edildi. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Meteoroloji, sisin trafik güvenliği açısından tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Irak'ın kuzeyinde dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sis nedeniyle Bağdat Uluslararası Havalimanı, Erbil Havalimanı ve Kerkük Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Irak'ın kuzeyinde dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Başta başkent Bağdat olmak üzere birçok şehirde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi sonucu Bağdat Uluslararası Havalimanı, Erbil Havalimanı ve Kerkük Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar askıya alındı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda görüş mesafesinin yaklaşık 150 metreye kadar düştüğü bildirildi. Erbil Havalimanı Müdürü Ahmet Hoşyar ise seferlerin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirdi. Kerkük Uluslararası Havalimanı'nda iptal edilen uçuşun Türkiye-Kerkük uçuşu olduğu belirtilirken, kararın yolcu ve uçuş ekiplerinin güvenliği amacıyla alındığı, hava şartlarının yakından takip edildiği ve gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

Iraklı yetkililer, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte uçuşların yeniden başlatılacağını açıkladı.

Meteoroloji'den uyarı

Irak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yüksek nem oranı ve rüzgarın durgun olması nedeniyle batı bölgeleri hariç ülke genelinde yoğun sis oluşmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, sisin özellikle şehirlerarası yollar ve açık alanlarda yatay görüş mesafesini yer yer sıfıra kadar düşürebileceği vurgulanarak, bu durumun trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Meteoroloji yetkilileri, sabahın erken saatlerinde ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, gün ilerledikçe sisin kademeli olarak etkisini kaybetmesinin ve görüş mesafesinde iyileşme yaşanmasının beklendiğini kaydetti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
