Irak'ta şiddetli yağışlar nedeniyle resmi tatil ilan edildi

Irak'ta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerkük ve Selahaddin kentlerinde resmi tatil ilan edildi.

Irak'ın Kerkük ve Selahaddin kentlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Selahaddin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle sağlık ve kamu hizmetleri dışında tüm devlet kurumlarında resmi tatil ilan edildiği duyuruldu.Kerkük Valiliği ise sabah saatlerde başlayan ve önümüzdeki saatlerde şiddetlenmesi beklenen yağış nedeniyle vatandaşların can güvenliğini sağlamak için 1 günlük resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

Irak'ta geçtiğimiz mart ayında meydana gelen şiddetli yağışlar sele yol açmıştı. - BAĞDAT