Irak Sınırında Askeri Araç Kazası: 8 Asker Yaralandı

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Hakkari'nin Irak sınır hattında bir askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

Irak sınırında askeri araç kaza yaptı: 8 asker yaralandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında askeri aracın kaza yapması sonucu 8 asker yaralandı.

Hakkari'nin Irak sınır hattında görev dönüşü sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri aracın henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 asker yaralandı. Kaza sonrası olay yerine hızla müdahale edilirken, yaralı askerler, askeri helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına tahliye edildi. Buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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