Irak Sınırında 3.1 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi

Irak sınırında meydana gelen deprem Yüksekova'da hissedildi

HAKKARİ - Türkiye-Irak sınırında meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.

AFAD'dan alınan verilere göre saat 12.39'da Irak'ın Duhok bölgesi ile Yüksekova arasındaki bölgede 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

(MT-MSA-HA-Y)