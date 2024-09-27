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Irak Sınırında 3.1 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi

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Türkiye-Irak sınırında meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Irak sınırında meydana gelen deprem Yüksekova'da hissedildi

HAKKARİ - Türkiye-Irak sınırında meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi.

AFAD'dan alınan verilere göre saat 12.39'da Irak'ın Duhok bölgesi ile Yüksekova arasındaki bölgede 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

(MT-MSA-HA-Y)

Irak Sınırında 3.1 Büyüklüğünde Deprem Hissedildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Yerel

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