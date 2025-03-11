İpsala'da İhtiyaç Sahiplerine Ramazan Kolisi ve Pirinç Dağıtımı

Edirne'nin İpsala ilçesinde ihtiyaç sahibi bin aileye Ramazan kolisi ve 5'er kilo olmak üzere toplam 5 ton İpsala pirinci dağıtımı yapacak.

İpsala Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Koliler ve pirinçler, İpsala Kaymakamlığımız ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle temin edilmiştir" denildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde yardım kolisi ve pirinç dağıtımının, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere bugün itibariyle başladığı bildirildi. - EDİRNE