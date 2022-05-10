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İpekyolu'nda 'Kitap Tahlil Programı' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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İpekyolu'nda 'Kitap Tahlil Programı' devam ediyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, "okumak nefes almaktır" sloganıyla başlattığı kitap tahlil programını sürdürüyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İpekyolu'nda ' Kitap Tahlil Programı' devam ediyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, "okumak nefes almaktır" sloganıyla başlattığı kitap tahlil programını sürdürüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kitap tahlili programına İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden öğretmenler, öğrenciler, kitabı daha önce okuyanlar ya da okumadan önce fikir sahibi olmak isteyen gönüllüler katıldı. Kitap tahlili programını İpekyolu Belediyesi Engelsiz Kafe'de düzenleyen belediye çalışanları, güzel bir farkındalık çalışmasına daha imza attılar.

Her aya bir kitap sığdıran görevliler, Yazar İhsan Oktay Anar'ın "Puslu Kitaplar Atlası" adlı romanının tahlilini yaptılar. Puslu Kitaplar Atlası adlı kitabın tahlilini sohbet havasında yapan katılımcılar, bu program vesilesi ile kendilerini ifade ederek toplulukta anlatım yapıp, özgüvenlerini kazanma imkanı buldular.

Çeşitli ikramların da ücretsiz olarak sunulduğu programda tüm katılımcılara günün anlam ve önemine ilişkin Puslu Kitaplar Atlası romanı hediye edildi.

Bu proje ile gençlerin gelişimlerini hedeflediklerini belirten İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan, her aya farklı bir kitap sığdıracaklarını belirterek, bir sonraki tahlil programında ise ilgi duyan herkesi beklediklerini ifade etti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

Hisarcık, İpekyolu, Kitap, Van, Yerel, Haberler

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