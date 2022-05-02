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İpekyolu'nda bayram temizliği

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kavak - Yerel
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İpekyolu'nda bayram temizliği Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere, cadde ve sokaklarda kapsamlı mıntıka temizliği çalışması gerçekleştirdi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - İpekyolu'nda bayram temizliği

VAN - Van'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi başta ana arterler olmak üzere, cadde ve sokaklarda kapsamlı mıntıka temizliği çalışması gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak, bayram öncesinde tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarda yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren belediye ekipleri, ana caddeleri tazyikli su ile yıkayarak yaya kaldırımlarını süpürerek temizledi. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatıyla başlatılan temizlik ve yıkama çalışmaları bayram öncesinde başlatılarak vardiyalı şekilde gece/gündüz sürdü. İpekyolu halkı bayrama temiz cadde ve sokaklar ile girdi.

İlçe genelinde mıntıka temizliği seferberliğini kapsamlı bir şeklide yürüttüklerini belirten Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Rutin olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına, bayramın yaklaşmasıyla birlikte daha da ağırlık verdik. Cadde ve sokaklarımızı bayram öncesi daha temiz ve hijyenik bir hale getirmek istedik. Bir nevi bayram temizliği yaparak, bu geleneğimizi de sürdürmüş olduk. İpekyolu ilçemizde kırsalda ve merkezde tüm cadde ve sokaklarda gece gündüz çalışmalarını sürdüren mesai mefhumu gözetmeyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerimize teşekkür ederim. Hemşerilerimden de çevre temizliği hususunda daha duyarlı olmalarını rica ediyorum. Özellikle gıda ambalajlarını ve sigara izmaritlerini lütfen çevreye atmayalım. Unutmayalım ki en büyük temizlik kirletmemektir" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - Yerel

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İpekyolu, Bayram, Van, Yerel, Haberler

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