İntikam Tepe Şehitliği'nde yapımı tamamlanan mescidin açılış gerçekleştirildi - Haberler

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İntikam Tepe Şehitliği'nde yapımı tamamlanan mescidin açılış gerçekleştirildi

İntikam Tepe Şehitliği'nde yapımı tamamlanan mescidin açılış gerçekleştirildi

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkıya, Bozüyük ziyaretinde İntikam Tepe Şehitliği'nde yapımı tamamlanan mescidin açılışını gerçekleştirdi.

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkıya, Bozüyük ziyaretinde İntikam Tepe Şehitliği'nde yapımı tamamlanan mescidin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya Bozüyük ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk olarak, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ile toplantı gerçekleştiren Vali Kızılkaya, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra devam eden ve yapımı planlanan projeler değerlendirildi. Ardından Metristepe'ye ziyaret gerçekleştiren Vali Kızılkaya, devam eden restorasyon ve bakım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Son olarak Bozüyük İntikam Tepe Şehitliğine de uğrayan Vali Kızılkaya, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bilecik Valiliği tarafından yapımı üstlenilen mescidin açılışını gerçekleştirdi. Burada vatandaşlarla birlikte hasbihal eden Kızılkaya, şehitlerin kabirleri başında dua etti.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'ya Bilecik İl özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Organize Sanayi Bölgesi Bilecik Yerel Haberler

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