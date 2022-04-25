Son dakika haberleri | İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Yerel
 - Güncelleme:

Son dakika yerel haberi: - İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi Sinop'ta emniyet Whatsapp hattına 'bir vatandaşın intihar edeceği' ihbarı üzerine, ekipler teyakkuza geçti.

- İntihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi

SİNOP - Sinop'ta emniyet Whatsapp hattına 'bir vatandaşın intihar edeceği' ihbarı üzerine, ekipler teyakkuza geçti. Bulunduğunda ise ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Sinop'ta sohbet sırasında konuşmalarından şüphelenen arkadaşları tarafından Ö.U. için, emniyet Whatsapp ihbar hattına intihar edeceğinden şüphelendikleri bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şahsın evine giderek durumunu kontrol etmek istedi ancak evinde olmadığı anlaşıldı. Komşulardan alınan bilgilerle aracının plakası ve modelini öğrenen ekipler, kent merkezinden geçtiği güzergahları incelemeye aldı. Aracın son olarak Akliman mevkisine girdiğini tespit edilmesinin ardından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 2 saatlik arama sonunda sahilde bulunan Ö.U., emniyet güçlerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıs, yapılan ihbarın asılsız olduğunu belirterek emniyetten ayrıldı.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title