İnternetten askıda yemek uygulaması başlattı

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da bir işletmeci internetten askıda yemek uygulaması başlattı. Hayırseverler ihtiyacı olanlara uygulama üzerinden yemek ısmarlayabiliyor.

Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren fırın işletmecisi hayırseverlerin internetten ihtiyaç sahiplerine yemek ısmarlayabileceği uygulamayı hayata geçirdi. Hayırsever fırının uygulamasına girip istediği kadar yemek siparişi veriyor. İhtiyacı olanda uygulamaya girip ücretsiz yemekleri evine sipariş edebiliyor. İhtiyaç sahibinin ücretsiz olarak verdiği yemekler evlerine kadar geliyor. Bu şekilde hayırsever ve ihtiyaç sahibi bir birini görmüyor.

Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak için böyle bir uygulama başlattığını ifade eden Fırın Sahibi Serkan Erötcü, "Bizim fırının internetten uygulama ile satışları bulunuyor. Buraya giren hayırseverler askıda yemek alabiliyor. Aldıkları her yemek sistemde gözüküyor. İhtiyacı olan vatandaşlar da uygulamayı kullanıp buradaki hayırseverin satın aldığı yemeği ücretsiz şekilde sipariş verebiliyor. Bu şekilde hayırsever ve ihtiyacı olan bir birini görmüyor. Yemekler ihtiyacı olanın evine kadar ücretsiz şekilde ulaşıyor. Ne kadar çok hayırsever yemek siparişi verirse o kadar çok ihtiyaç sahibine ulaşıyoruz" dedi. - BURSA