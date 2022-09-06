İnternetten araç kiralamak isterken dolandırıldı

Batman'da yaşayan 4 çocuk babası Muhterem Çetin, askerdeki oğluna sürpriz ziyaret gerçekleştirmek için kiraladığı araç şirketi tarafından dolandırıldığını ileri sürdü.

Şırnak'ta 4 aydır askerlik yapan oğlunu görmek için araç kiralamaya çalışan Muhterem Çetin (42), oğluna sürpriz yapmak için internet üzerinden araç kiralamaya çalışırken dolandırıldığını iddia etti. Kızının İstanbul'da üniversite okuduğunu ve kendisini ziyaret etmek için Batman'a geldiğini aktaran Çetin, kızıyla birlikte Şırnak'ta askerlik görevini yerine getiren oğluna sürpriz yapmak için araç kiralamak isterlerken sahte hesaplı bir araç şirketine denk geldiklerini ve dolandırıldıklarını dile getirdi.

Çetin, "Oğlum Şırnak'ta asker, yaklaşık 4 aydır görmüyoruz. Oğlumla kızım İstanbul'da babamın yanında kalıyorlar. Kızım üniversite öğrencisi, Batman'a beni ziyarete geldi. Dedik oğlumuza sürpriz yapalım, uzun zamandır görmüyoruz. Çarşamba günü araç kiraladım. Cuma günü aracı almaya gittim, dediler ki araç yok. Biz de söz vermiştik, komutanlarını aradık. Kızım da çok heveslendi baba gidelim diye. Ben de burada Batman'da başka araç bulamayınca internetten araştırdım. İnternetten bilindik köklü firmaya başvurdum. Biz çakmasına denk gelmişiz. İsim aynı, amblem aynı, fotoğraflar aynı, sadece telefon numaraları farklı. Biz de bunlarla irtibata geçtik. 760 lira iki günlük kiralama ücreti istediler, gönderdik. Dediler, 'Efendim, aracımızın 2 bin lira da depozitosu çıkıyor, bunu da gönderirseniz araç kapınıza teslim edilecek.' Tamam dedik, bu 2 bin lirayı da gönderdik. Ondan sonra telefonlarımıza cevap verilmedi" dedi.

Daha sonra da başka bir araç bulmak zorunda kaldıklarını aktaran Çetin, "Bu sefer de cebimizde para kalmadığı için, elimizdeki avucumuzdaki gittiği için bir şey yapamadık. Dolandırıldığım en son 2 bin lirayı gönderdim. Dekontunu paylaştıktan sonra 'kontrol ediyorum, beklemede kalın dediler.' Ama ondan sonra cevap gelmedi. Mesaj yazdım, mesajlarım engellendi. Telefonlarıma cevap verilmedi. Zaten ondan sonra bankayı aradık. Ama para iade edilir mi edilmez mi orasını bilmiyoruz. O anda çok kötü oldum. Böyle bir şeye nasıl düştüm, ağladım. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN