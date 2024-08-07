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Instagram Erişim Engeline Tepki

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Aksaraylı vatandaşlar, Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. İskoçya'dan gelen bir gurbetçi, insanların sosyal haklarının engellenmesine üzüldüğünü ifade ederek, 'Gerek var mıydı? Bence gerek yoktu çünkü insanların sosyal hakları elinden alınır gibi oldu. Bu ekonomide, bu gerginlikte, insanların bence tek oyalandığı şey sosyal medyaydı' dedi.

KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaraylı vatandaşlar Instagram'a gelen erişim kısıtlamasına tepki gösterdi. İskoçya'dan gelen bir gurbetçi, insanların sosyal haklarının engellenmesine üzüldüğünü ifade ederek, "Gerek var mıydı? Bence gerek yoktu çünkü insanların sosyal hakları elinden alınır gibi oldu. Bu ekonomide, bu gerginlikte, insanların bence tek oyalandığı şey sosyal medyaydı" dedi.

Aksaray'da vatandaşlar, Instagram'a erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

"Bu ekonomide insanların tek oyalandığı şey sosyal medyaydı"

İskoçya'dan gelen Leyla isimli bir gurbetçi, insanların sosyal haklarının engellenmesine üzüldüğünü ifade ederek, "Gerek var mıydı? Bence gerek yoktu çünkü insanların sosyal hakları elinden alınır gibi oldu. Bu ekonomide, bu gerginlikte insanların bence tek oyalandığı şey sosyal medyaydı. Keşke olmasaydı umarım en kısa sürede açılır" dedi.

Ecrin Çınar, "Çok gereksizdi, gerek yoktu. VPN kullanıyorum zaten ben uzun zamandır. O yüzden beni pek etkilemedi ama bazı arkadaşlarım girmiyor o yüzden sıkıntı oldu biraz" derken; Melek Bekmezci de, "Ben de arkadaşımla aynı düşünüyorum ben de VPN kullanarak giriyorum. Bazı kişiler girmiyor direkt olarak. VPN'in tehlikeli yanları da var" diye konuştu.

"Bizim orada her gün girdiğimiz Instagram burada olmuyor"

Yurtdışından gelen Yakup Bektaş ise "Çok kötü, giremiyoruz. Bizim orada her gün girdiğimiz Instagram burada olmuyor. Aslında fazla etkilemedi çünkü Türkiye'deyiz telefonu çok kullanmıyoruz, çünkü geziyoruz burada gezmeye geldik" dedi.

Berat Çavdar, "Bilmiyorum, arıyor insan. Sürekli gir çık yapıyoruz ama olmuyor. Çalıştığımız için zaten akşamları boş oluyorduk onda da arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Açılması iyi olur bizim için" yorumunda bulundu.

"Bunun giderilmesini istiyoruz, mağduruz"

Arkadaşlarıyla ve ailesiyle Instagram üzerinden iletişim kurduğunu belirten Murat Altınsoy, "Şu an kullanamıyoruz. Normalde arkadaşlarımızla iletişimi oradan kuruyorduk, ailemizle görüntülü konuşmalar yapıyorduk. Bunun giderilmesini istiyoruz mağduruz. Açılmasını tabii ki istiyoruz" dedi.

Ali Demir, "VPN kullanıyoruz o yüzden sıkıntı yok. Bence bir an önce açılması lazım çünkü herkes herkese Instagram'dan ulaşıyor. Instagram şu anda olmadığı için bu kısıtlanıyor ve bu çok kötü bir şey" dedi.

Arzu Demir, "Ben çok gereksiz buldum. Zaten herkes VPN kullanıyor" derken; İdris Kaya Instagram'ı yoğun şekilde kullanmadığını belirterek, "Herkes Instagram kullanıyor hayat durmuş halde. Beni etkilemiyor o kadar aramıyorum ben" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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