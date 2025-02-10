Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları

Son seçim anketinde büyük sürpriz! İşte partilerin oy oranları
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Başvuruları Başladı

İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Başvuruları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar devam edecek. Eğitim gören öğrenciler ve mezunlar, inovatif projelerle 1 milyon TL'yi aşan ödüller kazanma fırsatı yakalayacak.

İnsanlık yararına teknolojiler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde AFAD yürütücülüğünde düzenlenecek. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurulara Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da katılabiliyor. Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 milyon TL'yi aşan ödüller takdim edilecek.

Bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projelerin ortaya çıkarıldığı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması başvuruları devam ediyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında AFAD yürütücülüğünde düzenlenen yarışmada yarışmacılardan insan hayatını etkileyen her alanda, yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya koymaları bekleniyor.

Yarışma, projelerin yararlılığı, topluma katkısı ve hayatı kolaylaştırma potansiyeline göre değerlendirilecek. Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvuruda bulunabiliyor. 20 Şubat'a kadar sürecek başvurular çerçevesinde katılımcılar bireysel olarak ya da ekip halinde yarışmaya katılım sağlayabilirken, mezun seviyesindeki firmalar ve girişimler de projeleriyle İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda yer alabilecek.

İki farklı yarışma kategorisinde 1 milyonun üzerinde ödül verilecek

İnsanlık yararına teknoloji yarışmasında yarışmacılar afet yönetimi ve sağlık teknolojileri olmak üzere 2 farklı kategoride yarışıyor. Yarışma kapsamında, sağlık ve ilk yardım ile afet yönetimi alanlarında karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler sunan, hayatı kolaylaştıran ve milli kaynaklarla geliştirilen projeler ödüllendirilecek. Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 milyon TL'yi aşan ödüller takdim edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ankara'da kabus büyüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
img

MHK Başkanı'ndan olay maç hakkında ilk yorum
img

Gündeme damga vuran maça Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi

Dünkü maçta olanları görünce hüngür hüngür ağlayıp tek bir şey istedi
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.