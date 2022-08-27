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Bursa haberi! Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı

Yerel Haberler

Bursa yerel genel haberine göre Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı Bursa'da ağaçtan kopardığı şeftali için dala iple 10 TL asan kişi tarla sahibini hayrete düşürdü.

Bursa'da 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket...Kopardığı şeftali için ağaca para bağladı

BURSA - Bursa'da ağaçtan kopardığı şeftali için dala iple 10 TL asan kişi tarla sahibini hayrete düşürdü.

İznik ilçesi Abdulavahap mevkiinde Yahya Taşcı'ya ait tarladan şeftali kopartan kimliği belirsiz bir kişi, dala iple 10 lira asarak "insanlık ölmemiş" dedirtti.

Sabah saatlerinde tarlasınaa gittiğinde ağaçta asılı parayı görünce şaşıran Taşcı, kimliğini bilmediği kişiye teşekkür etti. Yahya Taşcı, canı çektiği için şeftali kopartıp yerine para bırakan vatandaşa, "Mülk Allah'ındır, alana da yiyene de helal olsun. Bu durum beni çok mutlu etti duygulandırdı. Bu tarladan geçen herkes şeftali yiyebilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Yerel

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