İnsani Yardım Gemisi 'Conscience' Türkiye'ye Döndü

İnsani Yardım Gemisi 'Conscience' Türkiye'ye Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 5 Türk mürettebat, sağlık durumları iyi bir şekilde Türkiye'ye döndü.

İnsani yardım için yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan 'Conscience' gemisindeki 5 Türk mürettebat, bu akşam Malta üzerinden Türkiye'ye döndü.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıktıktan sonra Malta açıklarında insansız hava araçlarının saldırısına uğrayan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Conscience' isimli gemide bulunan ve sağlık durumları iyi olan 5 Türk mürettebat, bu akşam Türk Havayolları'nın tarifeli uçağı ile Malta üzerinden Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'na saat 22.40 sıralarında iniş yapan uçakta bulunan gemi çalışanları, ülkelerine dönmenin sevincini yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felipe Melo'dan ''Fener ağlama'' paylaşımı

Melo'dan Fenerbahçelileri ve Mourinho'yu çok kızdıracak paylaşım
Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı

Osimhen'e sürpriz! Gol anonsunu bakın kim yaptı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.