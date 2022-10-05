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İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ilk akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi

Yerel Haberler

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ilk akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruluşunun ardından ilk akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi kuruluşunun ardından ilk akademik kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Fakülte Dekan Vekili Prof. Dr. Hacer Harlak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bülent Çelik ve Dr. Öğretim Üyesi Berivan Binay ile akademik ve idari personel katıldı. Toplantıda yeni kayıtlanan öğrencilerin işlemleri, ders kayıt yenileme işlemleri, derslerle ilgili bilgilendirme, dönem içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler ve dersliklerin durumu görüşüldü.

Toplantı, yöneticilerin ve akademik personelin sağlıklı ve başarılı bir dönem dilekleriyle sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Üniversitesi Bülent Çelik Yerel Haberler

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