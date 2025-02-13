Ankara'da toplu ulaşıma zam! Tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL oldu

Ankara'da toplu ulaşıma okkalı zam! İşte yeni fiyatlar
Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
ABD istihbaratının raporu sızdı: İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vuracak

ABD istihbaratından Orta Doğu'yu alev alev yakacak rapor
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi

İnsan ve Medeniyet Hareketi Depremzedeleri Unutmadı

İnsan ve Medeniyet Hareketi Depremzedeleri Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki İnsan ve Medeniyet Hareketi yetkilileri ve gönüllü gençler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki depremzedelerle bir araya gelerek ihtiyaç sahibi öğrencilere hediyeler verip insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bursa'daki İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) yetkilileri ve gönüllü gençler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi yetkilileri ve gönüllü gençler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki depremzede öğrenciler ve ailelerle bir araya gelerek, ihtiyaç sahibi öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrencilere arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi. İMH yetkilisi Kemalettin Güven, depremin ilk gününden itibaren bölgeye destek verdiklerini belirterek, "Derneğimiz ve vakfımızın gençlik hareketi olarak Kahramanmaraş ve Adıyaman'a geldik. Ekibimiz, depremin ilk günlerinde de buradaydı. İstanbul ve Bursa'daki kardeşlerimizin yardımlarını ulaştırdık. Okul ziyaretleri gerçekleştirdik, konteyner kentlerdeki depremzedeler ve mezarlık ziyaretleri yaptık. Buraya sadece bir şeyler getirmek için değil, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek için geldik. Onlarla samimiyetimizi artırıp, muhabbetimizi çoğalttık. Bizi ağırlayan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vakıf bünyesindeki Çelebi Arama Kurtarma isimli ekibin lideri Mücahit Süleyman Aydemir ise, "Deprem olduğunda 22 saatte bölgeye gelebildik. Burada 12 gün boyunca çalıştık, 52 cenazeyi enkaz altından çıkardık ve 7 kişiyi sağ olarak kurtardık. Okullardaki öğrencilere yaşadıklarımızı anlattık. Onlara arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri hakkında bilgiler verdik. Gelecekte bu tür çalışmalara katılmalarını teşvik ettik. Birlik ve beraberlik içinde yaraların sarıldığını görmek bizi mutlu etti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
img

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
img

Kayıp balıkları bulup getirene servet ödenecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
DEM Partili Tayip Temel'den Bahçeli için övgü dolu sözler

"Bir gün bunu söyleyeceğimi hayal bile edemezdim"
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.