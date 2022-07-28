İnşaat yarım kaldı, muhtardan öneri geldi

Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin, Çınartepe'de yarım kalan Galericiler sitesinin Adliye binası olarak yakışabileceğini söyledi.

Zonguldak'ta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Çınartepe Mahallesinde 7 ay önce Galerciler sitesi inşaatına başlandı. Ancak inşaat; nedeni bilinmeyen şekilde yarım kaldı. Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin, yarım kalan inşaat hakkında öneride bulundu. Muhtar Girgin, Vali Mustafa Tutulmaz'ın, Ticaret ve Sanayi Odasıyla görüşerek inşaatı tamamlayarak Adliye binası olarak hizmete açılabileceğini ifade etti.

Çınartepe Mahalle Muhtarı Okan Girgin, "Çınartepe artık şehrin kalkınan yeri. Bir dönem Valilik tarafından Ticaret ve Sanayi Odasına verilen bir alan. Galericiler sitesiydi mobilyacılar sitesi oldu. İnşaat 6-7 aydır yarım kaldı. Bence bu şehrin Zonguldak'ın Adliye binasına ihtiyacı varsa Ticaret Sanayi Odasıyla görüşülebilir konuşulabilir Adliye binası olabilir. Bu sıkıntıdan da şehrin gelişmesi açısında da iyi olabilir. Maden müzesinin olduğu yer eğitim şube müdürlüğümüz az ilerisinde gıda depolarımız az ilerisinde kamu binalarımız. Bu bölgeye niçin olmasın. Trafiği rahatlatırsınız. Gökçebey'den Devrek'ten Kilimliden gelen şahıslarımız trafiğe girmeden hemen otomatikman adliye binasına gelebilir. Valimiz bina yarımken Ticaret Sanayi Odasıyla görüşebilir burayı tamamlayabilir" dedi. - ZONGULDAK