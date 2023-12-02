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İnşaat Sektöründe Fiyatlar Yükseliyor

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Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tezcan Liznak, inşaat sektöründe yaşanan fiyat artışlarını ve sektörün olumsuz etkilendiğini belirtti.

Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tezcan Liznak, inşaat sektöründe sıkıntılı günler yaşandığını, bazı girdi kalemlerinin 10 kat arttığını söyledi. Liznak, "Demir, çimento fiyatları 10 kat artış gösterdi. Çimento fiyatlarının 10 kat artması sektörü olumsuz yönde etkiliyor. 10 metreküp betonu 200 liraya alırken bugün 2 bin liraya alıyoruz" dedi.

Edirne İnşaat Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Tezcan Liznak, bugün yaptığı açıklamada, demir ve çimento satış fiyatlarının ciddi derecede yükseldiği ifade etti. İnşaat işçilerinin fiyatlarının da arttığını dile getiren Liznak, artan fiyatların tüketicilere yansımak zorunda olduğunu kaydetti.

"SIKINTI YAŞIYORUZ"

Liznak, şunları söyledi:

"Fiyatlarımız neden artıyor? Öncelikle arsa bulmakta zorlanıyoruz. Arsa paylarının çok yükselmiş olmasından kaynaklı fiyatlarımız artıyor. Buna bağlı olarak da tüketicler almakta zorlanıyor. Üretici de imal etmekte zorlanıyor. Bunların düzelmesi gerekiyor. İmara açılan arsaların çoğalması gerekiyor. Faiz oranlarının yüksek olmasından kaynaklı alıcı alım yapamıyor. Fazilerin düşürülüp piyasaya arz edilmesi gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı rakamlar sürekli yükseliyor. Bu yükselişten bizler de sıkıntı yaşıyoruz. İmalat yapıyoruz, imalatlarımızı satmakta zorlanıyoruz. Sıkıntılar yaşıyoruz hep ekonomik sebeplere dayanıyor. Demir, çimento fiyatları 10 kat artış gösterdi. Çimento fiyatlarının 10 kat artması sektörü olumsuz yönde etkiliyor. 10 metreküp betonu 200 liraya alırken bugün 2 bin liraya alıyoruz. Demdir de aynı şekilde yükseliş gösterdi. İşçilikler yükseldi. Önceden bir kalfa metrekaresini 60-70 liraya yapıyordu, şimdi 700 liraya yapıyor. Fiyatlar günden güne artıyor. Bu da tabi ki tüketiciye yansıyor, bizim satışlarımıza yansıyor. Sıkıntı yaşıyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel

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