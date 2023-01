İnşaat Mühendisleri Odası Sinop Şube Başkanı Topal: "Standart Bir Ücret Alan Ailenin Gayrimenkul Alması İmkansız"

MUSTAFA USTA

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Sinop Şube Başkanı Tunay Topal, "Gerçekliğini kaybeden bir durum var. Bugün maaş alan standart bir memur ya da asgari ücretlinin buralara yaklaşması bile söz konusu değil. Şu an için bu rakamlarda standart bir ücret alan bir ailenin gayrimenkul alması biraz imkansız" dedi.

İMO Sinop Şube Başkanı Tunay Topal, artan inşaat maliyetlerine dikkat çekti. Topal, vatandaşların alım gücünün düştüğünü 2 sene içinde de konut satışlarında 5 kat zam olduğunu belirtti.

"SATIŞ FİYATLARI 5 KAT ARTTI"

Tunay Topal şöyle konuştu:

"Her malzeme ürününde hem de işçilikte çok fazla fiyat artışları söz konusu. Bunu detaylandıracak olursak da betonda 200- 250 bandında olan metreküp satış fiyatı bugün bin 400, bin 500 bantlarına çıkmış. Sinop genelinde ilçelerde de bölgesine göre mesafeyle beraber daha da yüksek fiyatlar gösteriyor. Demir yine tonu 5 bin civarındayken bugün 17- 18 bin liralar noktasında. İşçilik keza yine malzeme oranında çok artış göstermese de en az 3 kat artmış durumda. Şu an metrekare inşaat işçilik fiyatı 200- 250 lira arasında değişiyor. Tabii buna istinaden harçlar, vergiler, yapı denetim ücretleri vesaire derken inşaatta her bir kalemin maliyeti çok artmış durumda. Bu da satış fiyatlarına yansıyor. Şu an Sinop genelinde ortalama 100 metre kare 2 artı bir dairenin satış fiyatı minimum 1 buçuk milyon civarında. Bundan 2 sene öncesinde bu fiyat 300 bin civarındaydı. Satış fiyatının 5 kat arttığını görüyoruz. Tabii burada denetlenemeyen bir durum da söz konusu.

"MAAŞLARLA DAİRE ALMA İMKANI YOK"

Orta kademe insan kalmadı. Fakirleşen daha fakirleşti, zenginleşen daha zenginleşti derken aslında tam da bunu söylüyoruz. Eskiden standart bir memur karı, koca bir krediye başvurduğu zaman rahatlıkla bir maaşlarını ipotek göstererek bir alım gerçekleştirebiliyorlardı ama bugün geldiğimiz noktada sadece maaşları üzerinden bir kredilendirme, bir daire alma fırsatını onlara sunmuyor. Bugün 2 memurlu bir aile 2 maaşını da ipotek gösterdiğinde bir de son dönemde biliyorsunuz hükümetin açıkladığı bir ev kredisi kampanyası da var. Onun realitesi de şu şekilde. Maaşlar üzerinden 2 kişiye verilecek maksimum kredi miktarı 500-600 bin bandında kalıyor. Standart bir memurdan bahsediyoruz. Ev fiyatları 1 buçuk milyonken bunun geri ödemesini de düşündüğünüz zaman ne fiyatı karşılıyor ne de alımı olabilir bir hale getiriyor. Bu noktada gerçekten insanların ev alımı ya da gayrimenkul yatırım noktasındaki durumları hemen hemen sıfıra inmiş durumda. Biz bu noktada bu fiyatlarla satış kitlemizi kime yapıyorsunuz derseniz hem yüksek tabaka hem de yurt dışından gelecek gurbetçi vatandaşlarımıza çünkü Euronun ve dövizin yüksek olması onlara sadece kolay alımı mümkün hale getiriyor. Onun haricinde şu an vatandaşlarımızın elinde hali hazırda satıp paraya çevireceği bir şey ya da ipotek gösterebileceği bir arsası ya da ikinci bir dairesi yoksa bu şartlarda maaşlar üzerinden bir gayrimenkul alımı yapması tamamen hayal ürünü diyebiliriz. Gerçekliğini kaybeden bir durum var. Bugün hiçbir maaş alan standart bir memur ya da asgari ücretlinin buralara yaklaşması bile söz konusu değil. Alım tüm mutfak masrafından, temel ihtiyaçlarda olduğu gibi burada da yüksek bir artış oldu. Şu an için bu rakamlarda standart bir ücret alan bir ailenin gayrimenkul bir alım yapması biraz imkansız."