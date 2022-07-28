İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Büyükerşen'e Ziyaret - Haberler

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İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Büyükerşen'e Ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Büyükerşen'e Ziyaret

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi Başkanı Orkun Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. İMO Şube Başkanı Orkun Kılıç ve yönetimi oda faaliyetleri ile yapılan çalışmalar hakkında  Büyükerşen'e bilgiler verdi. Büyükerşen de meslek örgütlerinin çok önemli olduğunu belirterek Orkun Kılıç ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ziyaret nedeniyle teşekkür etti. İMO heyeti misafirperverliği nedeniyle Büyükerşen'e teşekkür ederken karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ANKA / Yerel

Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Yerel Haberler

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