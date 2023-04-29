İnşaat demirlerine asılı düşündüren uyarı yazısı

Eskişehir'de bir apartmanda sürdürülen dış cephe kaplama çalışmaları için dikilen demir iskele demirlerinde asılı olan kartondaki uyarısı yazısı caddeden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de bir apartmanda sürdürülen dış cephe kaplama çalışmaları için dikilen demir iskele demirlerinde asılı olan kartondaki uyarısı yazısı caddeden geçenlerin dikkatini çekiyor.

Kentin işlek caddelerinden olan Kırım Caddesi üzerinde bulunan Yaprak Sokak'ta bir apartmanda bir süredir devam eden dış cephe kaplama işlemleri çalışmalarında inşaat demirlerine iple bağlanan kartondaki yazı hayret ettirdi. Kartona yazılan "Dikkad park etmeyin biz mesuliyet kabul etmeyiz???" yazısı sokaktan ve çevreden geçenlerin dikkatini çekerken, binanın köşesine bırakılan bir içki şişesi de gözlerden kaçmadı.

İnşaat bölgesinde iş sağlığı ve güvenliği açısından da yeterli önlemin alınmadığı ve demirlerin apartmanın önündeki kaldırımın büyük bir bölümün kapladığı görüldü. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar ise demirlere asılan uyarı yazısına anlam veremediklerini belirttiler. - ESKİŞEHİR