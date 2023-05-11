İnönü Üniversitesine 2 yurt bağışı

Malatya İnönü Üniversitesi'ne özel bir firma tarafından 2 yurt bağışı yapıldı.

6 Şubat depremlerinden etkilenen İnönü Üniversitesi'ne özel bir firma tarafından 2 yurt bağışı yapıldı. İnönü Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Özel Mevhibe İnönü Yüksek Öğretim Kız ve Erkek yurdu özel bir firma tarafından satın alınarak üniversiteye bağışlandı.

Sağlık çalışanlarının konaklaması planlanan yurtlar için açılış töreni düzenlenirken, törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "6 Şubat depremi yüzyılın felaketi, bu felaketten Malatya'mız da en çok etkilenen 4 ilden biri oldu. Üniversitemiz de bu dönemden depremden hem can kaybı açısından hem de barınma evini kaybetme açısından önemli hasar aldı. Can kaybı bütün kayıplarımızın başında ülkemizde 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hepsinin mekanı cennet olsun üniversitemizden ikisi akademik personelimiz 5'i idari personelimiz olmak üzere 7 çalışma arkadaşımızı bunların birinci derece yakını 95 kardeşimizi kaybettik. 65 öğrencimizi kaybettik. Ama bunların hiçbirisini üniversitemiz bölgesinde kayıplarımız olmadı. Çünkü üniversitemizin depremde yıkılan hiçbir binası olmadı. Üniversitemiz başta olmak üzere Turgut Özal Tıp Merkezimiz depremin ilk dakikalarından sonra hizmet vermeye devam etti ve bu hizmeti hala aralıksız sürdürmekte" dedi.

Yurtların toplamda 235 odaya sahip olduğunu belirten Kızılay, "Kız yurdumuz 119 odaya, erkek yurdumuz da 116 odaya sahip. Her iki yurdumuzun odaların bir kısmı 4 kişilik, bir kısmı iki kişilik, bir kısmı bir kişilikti. Kapasite 550 civarındaydı. Biz aldıktan sonra biraz kapasiteyi değiştirdik. Yeni kapasiteyle yaklaşık 900 civarında konaklama imkanı sağlamış olacak. Buradaki kalan bütün arkadaşlarımız Turgut Özal Tıp Merkezimizin çalışanları." şeklinde konuştu.

Özel firma yetkilisi Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise, " Biz ülkemizin yaşadığı büyük felaketlerden sonra bir dönem olağanüstü ilginin o coğrafyaya olduğunu ama zaman için de kaybolduğunu o yörenin ihtiyaçlarının gerçek anlamda tamamıyla giderilmediğini biliyoruz. Bu büyük bir felaket. Biz hafızalarda deprem felaketini biraz canlı tutmak adına etkinliklerin kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bölgenin ihtiyaçlarının farkındayız. Burada sağlık personeli hocalarımıza yapmaya çalıştığımız katkı sadece buradaki arkadaşlarımızın barınma sorunlarının çözümünden ibaret görmüyoruz. Onların sorunlarını ortadan kaldırırsak yöre halkının daha iyi seviyede sağlık hizmetleri alabileceğine inanıyoruz. Hastanenin pek çok odası sağlık çalışanlarımız hatta sağlık çalışanları olmayan vatandaşlarımız tarafından zaruriyet nedeniyle doldurulmuş durumdaydı. Bu vesileyle hocalarımızın hangi şartlar altında çalıştığını görme imkanımız oldu. Hocalarımız daha sağlıklı ortamda kalmasını sağlamak ve daha verimli çalışmalarına katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağışların önemine vurgu yapan da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, "Malatya'mızda üniversitemizin daha sağlıklı koşullarda hem sağlık hizmetleri verilmesi anlamında ve sağlık çalışanlarının sağlıklı bir ortamda davranmaları anlamında böyle bir çalışmaya giriştikleri için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Depremlerin büyüklüğüne dikkat çeken Vali Şahin de, "Sadece canlarımız gitmedi, binalarımızı ve ruhumuzu kaybettik. Tekrar kendimizi toparlamamız için gerçekten iyileşmeye ihtiyacımız var. 3 ayı bitirdik ve epey mesafe kat ettik. İnsanlarımızın yeme, içme ve barınma konularında ciddi mesafe kat ettik. İyileşeceğiz. Yiğit düştüğü yerden kalkar, kalkacağız. Tekrar Malatya'mızı, diğer şehirlerimizi imar edeceğiz. Tekrar büyüteceğiz ve eskisinden daha güzel şehirlerimiz olacak İnşallah. Ama hep beraber olacak bunlar. Hepimiz El birliği ile bu büyük yükün altına girmemiz lazım ki bunun altından kalkabilelim. Malatya'da sadece konteynerdeki alt yapıların maliyeti milyarı geçti. Nasıl büyük bir yük olduğunu örnek olarak söylüyorum. Her gün 380 bin ila 410 bin arasında sıcak yemek veriyoruz. Şehrimizi ayağa kaldıracağız ve yeniden imar edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA