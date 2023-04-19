İnönü Üniversitesinde Bayramlaşma töreni

MALATYA - İnönü Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni Rektörlük makamında gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Rektörlük makamında gerçekleşen törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, depremler nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını belirtip deprem sürecinde özveri ile görev yapan üniversite personellerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Program sonunda personellere çeşitli hediyeler verildi.