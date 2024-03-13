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İnönü meralarının ıslahına devam ediliyor

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen 'İnönü Merkez Mahalleleri Mera Islah ve Amenajman Projesi' çerçevesinde, ıslah edilecek 582 dekar mera alanında otlatma baskısını azaltmak ve bu süreçte ilgili bölgede hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerin kaba yem açığını kapatarak,...

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen 'İnönü Merkez Mahalleleri Mera Islah ve Amenajman Projesi' çerçevesinde, ıslah edilecek 582 dekar mera alanında otlatma baskısını azaltmak ve bu süreçte ilgili bölgede hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerin kaba yem açığını kapatarak, üreticilerin desteklenmesi amacıyla temin edilen yonca tohumları üreticilere teslim edildi.

Gerçekleştirilen törende İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün yaptığı sunumda verdiği bilgilere göre, proje ile 2023-2025 yılları arasında İnönü merkez mahallerinde bulunan toplamda 582 dekar merada hakim duruma gelen, hayvanların faydalanabileceği yararlı otları baskılayarak meranın verimini düşüren istilacı bitkiler uzaklaştırılacak ve mera alanında gübreleme işlemi uygulanacak. Bunun yanı sıra mevcut meradan faydalanan hayvanların refahını gözeterek suya daha kolay ulaşmalarını sağlamak ve dolayısıyla verimlerini arttırmak amacıyla ihtiyacı kadar hayvan suluğu (sıvat) yapılacak. İlaveten bu süreçte meradaki otlatma baskısını azaltmak ve meradan faydalanan çiftçinin kaba yem açığını kapatmak adına yöre çiftçisine yem bitkisi tohumu desteği verilecek. Yapılan bu işlemlerle meranın veriminin arttırılması, korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Çiftçilere ait 500 da tarım arazisinin üretime kazandırılması planlanıyor

Bu çerçevede düzenlenen etkinlikte mevcut meradan faydalanan 61 çiftçiye 2,5 ton yonca tohumluğu desteği verilerek bu çiftçilere ait 500 da tarım arazisinin üretime kazandırılması planlanıyor. Böylelikle meranın koruma altına alındığı bu süreçte oluşması muhtemel kaba yem açığının kapatılarak yörede hayvancılıkla iştigal eden üreticilerin yem maliyetlerinin düşürülmesi amaçlanıyor. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce il genelinde her yıl Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanmakta ve bu projelerin yürütüldüğü mahallelerde, kaliteli kaba yem bitkisi üretimini arttırmak ve ıslah sürecinde ilgili meralardaki otlatma baskısını azaltmak ve kaba yem açığını kapatmak için proje alanında hayvancılık yapan çiftçilere proje süresince kaba yem bitkisi tohum desteği yüzde 100 hibe ile veriliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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