İnönü'de Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı - Haberler

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İnönü'de Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönü'de Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı

Eskişehir İnönü İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı.

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü İlçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları törenle başladı.

İnönü Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlandı. Törene, İnönü İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Türkal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları İlçe genelindeki okullarda düzenlenecek etkinlik ve programlarla devam edecek. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik Haftası, gençlik, İnönü, Yerel, Haberler

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