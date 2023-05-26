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İnönü Belediyesi ve Eskişehir PTT Başmüdürlüğü arasında kargo sözleşmesi imzalandı

İnönü Belediyesi ve Eskişehir PTT Başmüdürlüğü arasında kargo sözleşmesi imzalandı

Yerel Haberler

Eskişehir İnönü Belediyesi ile Eskişehir PTT Başmüdürlüğü arasında kargo sözleşmesi imzalandı.

Eskişehir İnönü Belediyesi ile Eskişehir PTT Başmüdürlüğü arasında kargo sözleşmesi imzalandı.

İnönü Belediye Başkanlığında yapılan imza törenine İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir PTT Başmüdürü Tufan Üner, Pazarlama Müdürü Sibel Öç ve Pazarlama Saha Sorumlusu Alper Yarar katıldı. İnönü Belediye Başkanlığından imza töreni sonrası yapılan açıklamaya göre, Eskişehir PTT Başmüdürlüğü ve İnönü Belediye Başkanlığı arasında gerçekleştirilen kargo sözleşmesi ile birlikte belediyeye ait kargo, APS ve Kurye taşımaları PTT tarafından indirimli olarak yapılacak. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt Eskişehir Yerel Haberler

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