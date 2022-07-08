İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı - Haberler

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İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnönü Belediyesi mezarlıklarda çiçek dağıttı

İnönü Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara kabirlere dikmeleri için çiçek dağıtımı yaptı.

İnönü Belediyesi, Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlara kabirlere dikmeleri için çiçek dağıtımı yaptı.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından her bayram olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı arifesinde de İsmetpaşa ve Yenice mahalle mezarlıklarında çiçek dağıtıldı. İnönü Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık girişlerinde dağıtılan çiçekleri alan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerine diktiler. Kabir ziyaretinde bulunmak üzere mezarlıklara gelen vatandaşlar, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Yerel Haberler

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