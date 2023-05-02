İnönü Belediyesi Cumhur Meydanı Projesi için geri sayım başlattı

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçeye kazandıracağı vizyon projelerinden bir yenisini daha ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Cumhur Meydanı Projesi için geri sayım başlattı.

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçeye kazandıracağı vizyon projelerinden bir yenisini daha ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Cumhur Meydanı Projesi için geri sayım başlattı.

İnönü Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü ve hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha eklemek için başlattığı Cumhur Meydanı proje yarışmasının ödül töreni İnönü İlçe Kaymakamı Tolga Ustaoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ESTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal, Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Çabuk, İnönü Belediyesi Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımlarıyla düzenlendi. Geçtiğimiz günlerde İnönü Belediyesi'nin başlatmış olduğu ilçenin en merkezi yeri olan eski belediye binası yerine yapılması planlanan Cumhur Meydanı projesi yarışmasında ilçe sakinleri tarafından en çok oyu alan Mimar Mehmet Zayit Bayrak'a İnönü Belediye Başkanlığınca layık görülen ödülü Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan tarafından takdim edildi. İnönü'nün çehresini değiştirecek yeni bir projeye daha başlayacaklarını belirten Başkan Bozkurt, "Yarınlara daha modern ve daha yaşanabilir bir İnönü bırakmak amacıyla, ilçemizin dört bir yanında çalışmalarımızı gece gündüz aralıksız sürdürüyoruz. İlçemizin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelecek olan Cumhur Meydanı Projemizin de çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayıp en kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Cumhur Meydanı proje yarışmasında oylamaya katılan ilçe halkına ve Belediye Binasında gerçekleşen ödül törenine katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür ederken, ilçe sakinleri de Cumhur Meydanı Projesi ile İlçe genelindeki çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR