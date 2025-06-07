İnkumu Plajı Bayramda Sakin Geçti

Tatil köyü İnkumu, bayramın ilk gününü sakin geçirdi

BARTIN - Her yıl bayramlarda dolup taşan Bartın'ın inkumu plajı bu yıl beklenenden az olması dikkat çekti.

Kurban Bayramı'nda Bartın'a gelen tatilciler, Amasra, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada gibi tatilciler köylerinde denizin keyfini sürüyor.

Manzarası ve doğası ile şehrin uğrak noktalarından biri olan İnkumu, bugün beklenenden daha sakindi. Sessizliğin hakim olduğu bölgede sahil kenarları ve sokaklar ise hayvanlara kaldı. ASakinliğin sebebinin ise kurban kesimi işleri olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul'dan İnkumu'na gelen Enes Mollalar, bu sene bayramın ilk günündeki insan yoğunluğunun önceki seneelre göre daha olduğunu ifade etti

Akraba ziyareti için şehre geldiklerini belirten Molllalar, doğanı, denizin ve sakinliğin tadını çıkardıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü İnkumu'na bulunan az sayıda kişi ise denize girip, sahilde voleybol oynadı.