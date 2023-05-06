İnköy Küçük Sanayi Sitesi'nin birinci etabında yer alan beşinci bloğun temelini atıldı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İnköy Küçük Sanayi Sitesi'nin birinci etabında yer alan beşinci bloğun temelini attı. Başkan Işık, "Rabbim kazasız belasız tamamlamayı ve şehrimizin hizmetine açmayı nasip eylesin" dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın çok önemsediği ve Kütahya Belediyesi'nin önemli dönüşüm projeleri içerisinde yer alan İnköy Küçük Sanayi Sitesi'nin birinci etabındaki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bugüne kadar 4 bloğun temelini atan ve inşaat çalışmalarına devam eden ekipler, beşinci bloğun temelini Başkan Işık ile birlikte attı.

Temele ilk harcı döken Başkan Işık, "İnköy Küçük Sanayi Sitemizin beşinci bloğunun temelini atıyoruz. Yine hayırlı bir Cuma gününde hayırlı bir işi Rabbim nasip eyledi. Şu anda E-3 bloğun radyal temelini atıyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. Rabbim kazasız belasız tamamlamayı ve şehrimizin hizmetine açmayı nasip eylesin. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

1 milyon 150 bin metrekare alan üzerine yapılan İnköy Küçük Sanayi Sitesi'nin ilk etabında 530 iş yeri ve sosyal donatı alanları yer alacak. - KÜTAHYA