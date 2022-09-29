Son dakika haberi | İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm nedeni "yaşlılık" Yerel Haberler Son dakika haber... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm nedeni "yaşlılık" olarak açıklandı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm nedeni "yaşlılık" olarak açıklandı. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in ölüm belgesi yayınlandı. Belgede, Kraliçenin 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Elizabeth'in ölüm nedeninin ise "yaşlılık" olduğu ifade edildi. Belgeyi Kraliçenin kızı Prenses Anne imzaladı. İngiltere'de 70 yıl boyunca tahtta kalan Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü Balmoral'da 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe için 19 Eylül Pazartesi günü dünya liderlerinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlenmişti. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel England Eylül Yerel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› yerel ›› Son dakika haberi | İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölüm nedeni 'yaşlılık' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.