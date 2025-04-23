İngiltere, Fransa ve Almanya'nın İsrail'e Hayati İnsani Yardım Çağrısı

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, yayınladıkları ortak bildiride İsrail'e uluslararası hukuka saygı gösterme ve Gazze'ye engelsiz yardım girişine izin verme çağrısı yaptı.

İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişlerini tekrar engellemeye başlamasının 50 günü aşması yayınladıkları ortak bildiri ile İsrail'e seslendi. Açıklamada, "İnsani yardım, asla siyasi bir enstrüman olarak kullanılmamalı, Filistin toprakları küçültülmemeli ya da herhangi bir demografik değişime maruz bırakılmamalı" denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock adına üç ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yayınlanan ortak bildiride, " İsrail, insani yardımların Gazze'ye girişini 50 günü aşkın süredir tamamen engellemiş durumda. Hayati öneme sahip malzemeler hızla tükeniyor ya da artık mevcut değil. Aralarında bir milyon çocuğun da bulunduğu Filistinli siviller, açlık, salgın hastalıklar ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu sona ermeli. İsrail'i, tüm sivillerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Gazze'ye insani yardımları hızlı ve engelsiz olacak bir şekilde yeniden başlatmaya çağırıyoruz" denildi.

Gazze'deki son ateşkes sırasında BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'ye geniş çapta yardım ulaştırma olanağı elde ettiği ve İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini yeniden engelleme uygulamasının kabul edilemez olduğu vurgulanan bildiride, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın insani yardımları siyasallaştıran açıklamaları ve savaş sonrası Gazze'de kalma planları da sert bir şekilde eleştirildi. Ortak bildiride, "İnsani yardım, asla siyasi bir enstrüman olarak kullanılmamalı, Filistin toprakları küçültülmemeli ya da herhangi bir demografik değişime maruz bırakılmamalı. İsrail, uluslararası hukuk çerçevesinde insani yardımların engelsiz geçişine izin vermekle yükümlüdür" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlarının açıklamasında, "İsrail güçlerinin insani yardım çalışanları, altyapı, yerleşkeler ve sağlık tesislerini hedef alan son saldırılara duyduğumuz öfkeyi bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail, sivil nüfusu, altyapıyı ve insani yardım çalışanlarını koruma konusunda çok daha fazlasını yapmalıdır" denildi.

Tüm taraflara ateşkese dönme çağrısı yapılan bildiride, "Hamas'a da dayanılmaz acılar çeken tüm rehineleri derhal serbest bırakma çağrımızı yineliyoruz" denilerek İsrail ve Filistinlilere uzun vadeli barış ve güvenlik sunacak iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için çalışılması gerektiği belirtildi. - BERLİN