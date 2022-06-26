İngiltere'den yola çıkan Iraklı hac için Mekke'ye ulaştı - Haberler

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İngiltere'den yola çıkan Iraklı hac için Mekke'ye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Rabah - Yerel
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- İngiltere'den yola çıkan Iraklı hac için Mekke'ye ulaştı İngiltere'den yola çıkan Iraklı Adam Muhammed hac için yürüyerek Mekke'ye ulaştı.

- İngiltere'den yola çıkan Iraklı hac için Mekke'ye ulaştı

MEKKE - İngiltere'den yola çıkan Iraklı Adam Muhammed hac için yürüyerek Mekke'ye ulaştı.

Adam Muhammed, hac vazifesini yapmak için geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İngiltere'den Mekke'ye doğru yürüyerek yola çıkmıştı. Yaklaşık 25 yıldır İngiltere'de yaşayan Iraklı Muhammed, yaya olarak 10 ay 25 gün süren yolculuğu boyunca 11 ülkeden geçmesinin ardından 6 bin 500 kilometrelik yolculuğunun sonuna geldi ve Mekke'ye ulaştı. Mekke'ye ulaştığında ise kendisini karşılayanlara teşekkür eden Muhammed, "Beni karşılamaya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hac benim en büyük arzumdu" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Yerel

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