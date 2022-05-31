İngiltere'den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi - Haberler

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İngiltere'den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İngiltere'den gelen gurbetçi, evcil hayvanlarını da yanında getirdi

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerden bazıları yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarıyla yolculuk yapıyor.

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye başlayan gurbetçilerden bazıları yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarıyla yolculuk yapıyor.

Yaz tatilini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda rahat şekilde yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. 40 saate yakın süren bin 400 kilometrelik yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaşan gurbetçilerden bazıları, yanlarında getirdikleri evcil hayvanlarıyla yolculuk yaptı.

İngiltere'den Türkiye'ye gelen gurbetçi Hüseyin Doğan, köpekleriyle yolculuk yaptı. Köpeklerine hayvan gibi değil bir can gibi baktığını söyleyen Doğan, "Canlarımızı sevelim, koruyalım" diye konuştu. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Avusturya Gurbetçi England Türkiye Yerel Haberler

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