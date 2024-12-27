İngiltere'den Ergan Kayak Merkezi'ne Kayak Tatili

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Kayak Merkezine kayak tatili için İngiltere'den gelen aile, davul zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

Son 1,5 yılda yapılan yatırım ve değişikliklerle yıldızı her geçen gün daha da parlayan Erzincan'daki Ergan Kayak Merkezine yabancı ülkelerden kayak için gelmeler başladı. Kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü Ergan Kayak Merkezine İngiltere'den ilk kez bir aile kayak için geldi. Uzun yıllardır İngiltere'de yaşamlarını sürdüren 4 kişilik Türk aile, bu sene sosyal medyada izledikleri videolardan etkilenerek kayak tatili için Ergan Kayak Merkezine gelmeyi tercih etti. İngiltere'den gelen aile, davul zurna ile karşılanınca hayretlerini gizleyemedi.

Aile, uzun pistleriyle ve kar kalitesiyle Ergan Kayak Merkezinin oldukça güzel bir yer olduğunu kaydetti. - ERZİNCAN