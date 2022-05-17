İngiltere'deki Türk pilottan çocuklara özel 19 Mayıs uçuşu - Haberler

İngiltere'de yaşayan Türk pilot Selçuk Konaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 6 çocukla birlikte özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır İngiltere'de pilotluk eğitimi veren Türk pilot Selçuk Konaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı özel uçuşunu olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etmesinin ardından dün, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 6 çocuk ile özel bir uçuş gerçekleştirdi. Pilot Konaroğlu, uçuş öncesi hazırlık sürecinde çocuklarla sohbet ederek, onlara uçuş hakkında bilgiler verdi. Çocuklarla tek tek ilgilenerek uçağa binmelerine yardımcı olan Konaroğlu, Cessna 172 tipi uçakla gerçekleştirdiği uçuşla çocuklara unutamayacakları anlar yaşattı.

"Çocuklarımız oldukça yetenekli"

Uçuşun ardından açıklamalarda bulunan Konaroğlu, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına bağışlamış olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile gençlere hitaben 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını birleştirerek çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşıp onlarla beraber böyle bir uçuş etkinliği gerçekleştirmek istedim. Tüm dünya çocuklarının olduğu gibi bizim çocuklarımız da oldukça yetenekli. Etkili ve güvenli bir uçuş gerçekleştirerek, onları havacılıkla tanıştırmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Çocukları gökyüzü ile tanıştırmak istiyoruz"

Uçuşların 2 farklı saat diliminde gerçekleştiğini söyleyen Konaroğlu, "Çocuklarımız gerçekten çok beğendi. Çok hoşlarına gitti. Onlara ilk olarak uçaklarımızı tanıttık. Nereye gideceğimizi, nasıl uçacağımızı, uçakların nasıl uçtuğunu, çocukların anlayabileceği teknik bilgiler vererek uçuşumuzu gerçekleştirdik. Bizler bu etkinliklere daha fazla yer ayırarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi havacılığın içine katıp, onları uçaklarla ve gökyüzü ile tanıştırmak istiyoruz. Ulu Önder Atatürk'ümüzün 'istikbal göklerdedir' emrine tekabulen havacı olarak görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz çocuklarımızın geçmişiyiz fakat çocuklarımız bizim geleceğimiz o yüzden bugün onlarla çok güzel bir gün geçirdik. Yüzlerindeki gülümseme tüm dünyalara bedel" açıklamasında bulundu. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / Yerel