İngiltere'de Okul Otobüsü Kazasında 1 Ölü, 21 Yaralı

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İngiltere'nin Somerset bölgesinde okul gezisinden dönen öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil sağlık ekibi sevk edildi.

İngiltere'de okul gezisinden dönen öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilerek yaklaşık 6 metrelik yamaçtan kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 21 kişi ise yaralandı.

İngiltere'nin güneybatısındaki Somerset bölgesi facia gibi bir kazaya sahne oldu. Geziden dönen ortaokul öğrencilerini taşıyan bir otobüsün devrilerek yaklaşık 6 metrelik yamaçtan kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 21 kişi ise yaralandı. Avon ve Somerset Polisi'nden edinilen bilgilere göre; kaza Exmoor Milli Parkı yakınlarında meydana geldi. Minehead Ortaokulu'na giden yaklaşık 60 öğrenciyi taşıyan bir otobüs, okul gezisinden dönüşte henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle devrilerek tavanı üzerinde yamaçtan aşağıya kaydı. Kazanın ardından olay yerine 3 ambulans helikopter, 20 ambulans ve çok sayıda kurtarma görevlisi sevk edilirken, 1 öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2'si ağır 21 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayı hafif yaralarla atlatan öğrencilere olay yerinde müdahale edildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda kazada 1 öğrencinin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Hızla müdahale eden acil servis çalışanlarına teşekkür ediyorum. Durumla ilgili olarak sürekli bilgilendiriliyorum" açıklamasını yaptı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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