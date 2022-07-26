İngiltere'de atlı muhafız fotoğraf çektirmek isteyen kadına bağırdı - Haberler

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İngiltere'de atlı muhafız fotoğraf çektirmek isteyen kadına bağırdı

İngiltere'de atlı muhafız fotoğraf çektirmek isteyen kadına bağırdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Buckingham Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Buckingham Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafız ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın neye uğradığını şaşırdı. Başka bir kadının muhafız ile fotoğraf çektirmesinin ardından atın yanına yaklaşan kadın, atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı.

Atın rahatsız olduğunu fark eden muhafız kadına, "Kraliçe'nin muhafızından uzak durun, dizginlere dokunmayın" diye bağırdı. Muhafızın bağırmasının ardından neye uğradığını şaşıran kadın, hızla muhafızdan uzaklaştı.

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kullanıcı, muhafızın bağırdığı kişinin üvey annesi olduğunu belirterek, olayın ardından bir daha başkente gelmeyeceğini ifade etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Kraliçe'nin muhafızının Disneyland'ın değil, silahlı kuvvetlerin bir parçası olduğunu belirterek, kadının hatalı olduğunu ifade etti. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Buckingham Sarayı England Londra Yerel Haberler

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