İngiltere Başbakanı Sunak'tan savaşta ölenler için saygı duruşu

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, başkent Londra'daki Downing Street'te bulunan Başbakanlık Ofisi önünde Rusya- Ukrayna Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de "askeri operasyon" adı altında Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş, 1 yılı geride bıraktı. Dünyanın çeşitli noktalarında savaşta hayatını kaybedenleri anmak için törenler düzenlendi. İngiltere'nin başkenti Londra'da da Başbakan Rishi Sunak'ın katıldığı bir anma töreni organize edildi. Başbakan Sunak, Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Vadym Prystaiko ve eşi ile Ukraynalı askerler savaşta hayatını kaybedenlerin anısına Downing Street'te bulunan Başbakanlık Ofisi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Başbakan Sunak sosyal medya hesabından yaptığı Ukrayna'ya destek paylaşımında, "Tüm Ukraynalıların anısına. Sizinle birlikte dayanışma içindeyiz. Ukrayna'ya özgürlük" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna bayrağı dalgalanmaya devam ediyor"

Başbakanlıktan da Rusya- Ukrayna Savaşı'nın 1'inci yıldönümüne ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'nin savaşın başından beri Ukrayna ile omuz omuza olduğu belirtilirken, "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hayati kaynakları ne kadar sürerse sürsün sağlamaya devam edeceğiz. Rus işgalinden bir yıl sonra, Ukrayna'ya ve onun özgürlük mücadelesine verdiğimiz kararlı desteğin bir işareti olarak Downing Caddesi ve Birleşik Krallık'ta Ukrayna bayrağı dalgalanmaya devam ediyor" denildi. - LONDRA