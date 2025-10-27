Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ankara'da gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesinde Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarını sundu. Ziyaret sırasında önde gelen Türk yetkililerle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve özel deftere duygu dolu bir mesaj yazdı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye'de gerçekleştirdiği resmi temaslar öncesinde, Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Starmer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet ile Anıtkabir'e Aslanlı Yoldan giriş yaptı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet Anıtkabir önünde fotoğraf verdi. Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile geçen Stramer, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

İngiltere Başbakanı Starmer özel deftere, şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak benim için bir onurdur. Birleşik Krallık ile Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak köklü ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi daha da güçlendirdikçe gelişmeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
İngiltere Başbakanı Starmer Ankara'da! En önemli gündem maddesi Eurofighter

Uzun zamandır beklenen uçaklar geliyor! İmzaların atılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Tartıştıkları 2 kişiyle ayırmaya çalışanı dövdüler

Az kalsın iyiliğinin kurbanı oluyordu! Dehşet anları kamerada
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.