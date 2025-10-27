İngiltere Başbakanı Starmer, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer Türkiye'de gerçekleştirdiği resmi temaslar öncesinde, Anıtkabir'i ziyaret etti. Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İngiltere Başbakanı Starmer, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve beraberindeki heyet ile Anıtkabir'e Aslanlı Yoldan giriş yaptı. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet Anıtkabir önünde fotoğraf verdi. Misak-ı Milli Kulesine beraberindeki heyet ile geçen Stramer, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

İngiltere Başbakanı Starmer özel deftere, şunları yazdı:

"Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunmak benim için bir onurdur. Birleşik Krallık ile Türkiye, güçlü müttefikler ve güvenilir dostlar olarak köklü ve kalıcı bağlara sahiptir. Bu bağlar, önümüzdeki yıllarda iş birliğimizi daha da güçlendirdikçe gelişmeye devam edecektir." - ANKARA