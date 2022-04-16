İngiliz Milletvekili Jenrick, Ukraynalı sığınmacı aileye evini açtı

VİZE, KIRKLARELİ (İHA) - İngiltere'nin eski İskan Bakanı ve Milletvekili Robert Jenrick, 3 kişilik Ukraynalı sığınmacı aileye evini açarak, ülkede Ukraynalı sığınmacılara evini açan ilk milletvekili oldu.

İngiltere'nin Eski İskan Bakanı ve Muhafazakar Parti Milletvekili Robert Jenrick, hükümet planı kapsamında Ukraynalı sığınmacı aileyi evine aldı. İngiltere'de bu hafta başında açıklanan "Ukraynalılar için evler" isimli program dahilinde 3 kişilik Ukraynalı aileye evini açan Milletvekili Jenrick'in, Ukraynalı sığınmacıları evini alan ilk milletvekili oldu.

Eşi ve 3 çocuğuyla birlikte İngiltere'nin Nottinghamshire bölgesinde yaşayan Milletvekili Jenrick, "Sponsoru olduğumuz Ukraynalı aile güvenli bir yerde olmaktan mutlu. Bu programa dahil olan çoğu Ukraynalı gibi onlarda arkalarında eşlerini, babalarını, akrabalarını ve arkadaşlarını bıraktılar. Bu yüzden karışık duygular var" şeklinde konuştu. Jenrick, Ukrayna'dan İngiltere'ye gelecek olan sığınmacılar için bekleme süresinin çok uzun olduğu konusunda İngiltere İçişleri Bakanlığı'nı eleştirerek, sürecin "aşırı bürokratik" olduğunu söyledi. Jenrick yaptığı açıklamada, "Doğrusunu söylemek gerekirse, programa inişli çıkışlı bir başlangıç oldu. Vize almak çok uzun sürdü. Bizim için 3 vizenin de onaylanması yaklaşık 3 hafta sürdü" dedi.

İngiltere'de 18 Mart'tan itibaren yürürlüğe giren "Ukraynalılar için evler" programı ile ülkede yaşayan halkın, Ukraynalı sığınmacılara ev sahipliği yapmasına izin veriliyor. Program sayesinde en az 6 ay için müsait bir odası veya evi olan ev sahipleri Ukraynalı bir bireyi veya bir aileyi evlerine alabiliyor.

İngiltere'de 200 binden fazla kişinin, program sayesinde sığınmacılara ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduğu tahmin ediliyor. Çarşamba günü açıklanan en son verilere göre "Ukraynalılar için evler" programı ile 55 bin 600 başvurudan 25 bin 100 vize verildiği ancak vize sahiplerinden henüz yalnızca yüzde 12.7'sinin İngiltere'ye geldiği belirtildi. - MANCHESTER

İhlas Haber Ajansı / Yerel