İngiliz medyası: 'Türkiye, dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacak'

İngiliz medyası Reuters, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hakkında yayınladığı haberde, "Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek 50 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak" ifadelerine yer verdi.

İngiliz medyası Reuters, "Türkiye ilk amfibi taarruz gemisini denize indirdi, dron yeteneklerini gözler önüne seriyor" başlıklı haberinde TCG Anadolu'nun özelliklerinden bahsetti. TCG Anadolu'nun Türkiye'nin bölgesel liderlik konumunu pekiştireceğine dikkat çekilen haberde, "232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük savaş gemisinde 30 ila 50 arasındaki SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak Türkiye, bu hamlesi ile dünyada bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. SİHA'ları dünyada ilk kez sürü olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor" ifadelerine yer verildi. - NEW YORK