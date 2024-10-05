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Influencerların Kapadokya'da Zarar Verdiği İddiası İnceleniyor

Influencerların Kapadokya'da Zarar Verdiği İddiası İnceleniyor
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Nevşehir'de bir grup influencerın 360 derece dönebilen cip ile peri bacalarına zarar verdiği görüntüler sonrası Kapadokya Alan Başkanlığı inceleme başlattı. Sosyal medyada tepki toplayan olayın ardından yönetim, usul ve esaslara uygunluk açısından rapor hazırlayacak.

Nevşehir'de bir grup influencerın 360 derece dönebilen cip ile alana zarar verdikleri görüntülerle ilgili Kapadokya Alan Başkanlığı inceleme başlattı.

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme Beldesi'nde bir grup influencerın Mercedes'in yeni ürettiği 360 derece dönebilen elektrikli modeli G serisi ile peri bacalarının arasında görüntü çekti. Alana da zarar veren hareketlerin yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı'nın usul ve esaslarına uymadığı gerekçesi ile inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından alan başkanlığı tarafından hazırlanacak raporun Kapadokya Alan Başkanlığı Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

Ayrıca, çekilen görüntüler vatandaşlardan da büyük tepki aldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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