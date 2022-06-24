İnegöl yeni meydanına kavuşuyor

İnegöl Belediyesi, Kent Meydanı ve Belediye Hizmet Binası projesinin karşı adasında aynı zamanda bu projeyi tamamlayacak olan Merkez Park projesini kamuoyunun beğenisine sundu. Yıkılan Hükümet Konağı ile Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin bulunduğu 3 adayı kapsayan 11 dönümlük proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak. 200 ağacın yer alacağı meydan, aynı zamanda şehrin merkezine nefes aldıracak bir yeşil adaya dönüşecek.

Şehri geleceğe taşıyacak projelerle geleceğin modern İnegöl'ünü imar eden İnegöl Belediyesi, merkezde örnek bir projeyi daha halkın beğenisine sundu. Aynı zamanda şehrin merkezinde yapımı süren Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayacak olan Merkez Park projesi için bugün tanıtım toplantısı düzenlendi. İnegöl ve Bursa basınının yer aldığı tanıtım toplantısında, projenin görselleri paylaşılarak ilçe halkının da görüş ve önerilerini belirtmesi ile nihai projenin belirleneceği açıklandı. Vatandaşların http://inegolunfikri.com/ adresinden, sosyal medya üzerinden ve belediyenin tüm iletişim kanallarından projeye ilişkin fikirlerini sunabilecekleri belirtildi. Katılımcı yönetim anlayışına uygun bir yöntemle tüm kesimlerinin fikirlerinin alınarak oluşturulması hedeflenen Merkez Park, Kent Meydanı ile Yeni Belediye Hizmet Binası projesini de tamamlayan bir çalışma olacak.

Yıkımı yapılan Hükümet Konağı, kısa bir süre içerisinde yıkımı gerçekleştirilecek Kaymakamlık Lojmanı ve Sedir Kafenin yer aldığı üçlü adanın tek parça halinde projelendirilerek 11 dönüm arazi üzerinde hazırlanan Merkez Park Projesi, bölgenin çehresini değiştirecek. Bodrum katında 130 araçlık kapalı otopark, 70 araçlık açık otopark, 2 adet etkinlik alanı, kafeterya, dinlenme alanları ile süslenecek Merkez Park, aynı zamanda alandaki toplam 86 adet ağaca 114 ağacın daha ilave edilmesiyle 200 ağacın yer aldığı yeşil bir ada hüviyetine kavuşacak. Şehir merkezine nefes aldıracak proje ile İnegöl eşsiz bir meydana kavuşmuş olacak.

Vatandaşların fikirleriyle şekillenecek

Projeye ilişkin sunum yapan Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle bu projenin taslak olduğunu ve son şeklinin vatandaşlar ile şehrin kanaat önderlerinden gelecek önerilerle belirleneceğini vurgulayarak; "Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemizle birlikte bu bölgede yapılacak Merkez Park projemizi tanıtmak üzere bir araya geldik. Aslında bugün hem projeyi anlatmak ve tanıtmak hem de katılımcı anlayışı ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada görülen proje bir taslaktır. Kesinleşmiş, hemen hayata geçiriyoruz dediğimiz bir proje değil. Mimarlarımızın önümüze koyduğu bir çalışmadır. Biz de bu projeyi kamuoyu ile paylaşıp halkımızın bir haftalık süreçte fikir ve görüşlerini sunmalarını isteyeceğiz. Bu bizim için önemli. Şehrin tam merkezinde hayat bulacak bir proje olduğu için tüm vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizler için çok değerli" dedi.

Merkez Park'ın Kent Meydanı ve Yeni Belediye Hizmet Binası projesini tamamlayıcı bir proje olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, şöyle devam etti: "Projelendirilen alan 3 noktadan oluşuyor. Bunlardan birinde Hükümet Binamız vardı. 80'li yıllarda yapılmış, akabinde fiziki olarak ömrünü tamamladığı ifade edildi. Bizler de öncelikle binayı kaldırdık. Sonrasında da Sedir Kafe ile Kaymakamlık Lojmanının bulunduğu alanları kaldırmak üzere çalışma başlattık. Bu alanın hemen karşısında da Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemiz yükseliyor. Buraya biz Merkez Park dedik ancak ismi de kamuoyunun tartışmasına açabiliriz. Kent Meydanı projemizi tamamlayacak şekilde bir bütün olarak da bunu düşünebiliriz. Kaymakamlık lojmanımız yeni yerine taşındı, kısa sürede eski binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Sedir Kafenin olduğu bölgede de yine bir kafeterya yer alıyor."

"Yeşil bir meydan olacak"

Proje toplamda 11 dönümlük bir arazide yapılacağını belirten Taban, "Bu araziyi geçirgen bir yapıya taşımak istedik. Çevre duvarı olmayan, tüm akslardan vatandaşlarımızın gelebildiği bir tasarım oluşturuldu. Otobüs durağı, taksi ve ATM'lerimizi belli bir düzende daha uygun noktalarda konuşlandırıyoruz. Sedir Kafenin olduğu kısımda insanlarımız oturup çayını içmeye, sohbet etmeye alışmış. O alanda yine bir kafeterya tasarlandı. Diğer alanlarda da daha fazla ağaç yapısı ile yeşil bir meydan oluşturmak istiyoruz. Buraya bina mı yapılacak deniyordu ancak aksine daha fazla ağaç dikerek burayı yeşillendireceğiz. Projedeki alanlar kent mobilyaları ile donatılacak şekilde düzenlenecek. Yine meydanda iki tane etkinlik alanlarımız var. İçerisinde pergolelerin olduğu, doğal oturum alanları ve kent mobilyalarının yer aldığı, mimarımızın estetik anlamda dokunuşlarının yer aldığı bir projeye dönüşmüş oldu" diye konuştu.

200 araçlık otoparkın da yapılacağını aktaran Başkan Taban, "Olabildiğince otopark üretmeye çalışıyoruz. Çünkü 2035 trafik ve ulaşım planımızda araç sayımız 163 bin, nüfusumuz 500 bin çıkıyor. Bu ne demek? Bugün 70 bin aracımız var. Yani iki katından daha fazla bir araç sayısına erişmiş olacağız. Hal böyle olunca bu alanda otopark olmalı dedik ve bodrum katına otopark oluşturduk. Belediyemiz önünden Atatürk Bulvarı üzerinde sağlı sollu şekilde Merkez Park projemizin bulunduğu alana kadar toplamda 130 dolayında araç parkı yer alıyor. Merkez Parkın bodrum katında da 130 araçlık otopark yer alıyor. Bu alanda açık otoparklarla birlikte toplam 200 araçlık otopark var. Bu bizim için çok çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

"Bugün şehirler meydanlarıyla anılıyor. Times Meydanı, Kızıl Meydan gibi Biz de şehrimizde meydan olgusunu güçlendirmek adına burada üçlü bir sacayağı oluşturuyoruz. Dolayısıyla burası biraz daha vatandaşlarımızın buluştuğu, toplandığı bir lokasyon haline dönüşecek" diyerek sözlerini sürdüren Taban, "Kent Meydanı ve Hizmet Binası projemizle ilgili bir eleştiri alıyoruz. Burada bir Belediye Sarayı yapıyorsunuz deniliyor. Tabi ki eleştiriye saygımız var. Nihayetinde ben bugün Belediye Başkanıyım, benden sonra da başkaları gelecek. Ancak biz burada sadece belediye hizmet binası yapmıyoruz. Bakın neler var içerisinde; iki hizmet binamızın yanında meclis salonumuz var, bu salonu tüm vatandaşlarımız ve STK'larımız etkinlik veya programlarında kullanabilecek. Hemen yanında sanat galeri alanımız var. Burada sergiler, sunumlar, etkinlikler yapılacak. Yine kafeterya var. Restoran var. Bu restoranda Gasto İnegöl lezzetleri yer alacak. Beraberinde daha önce çok dile getirmediğimiz D bloğumuzu gençlerimize ayırdık. Burayı tamamen gençlerimizin kullanacağı bir yapı olarak tasarlayacağız. Alt kısmı otopark, yeşil alanları ve meydanıyla aslında tüm vatandaşlarımıza hitap edecek bir yaşam alanı oluşturuluyor" dedi.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından soru cevap bölümü ile tanıtım toplantısı sona erdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel