İnegöl, Onikişubat ilçesiyle kardeş oldu

İnegöl Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Deprem sürecinde İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın görevlendirildiği Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

İnegöl Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında toplanan meclis, 7 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Yoklamanın yapılmasının ardından Nisan ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunumla başlayan meclis toplantısında, meclis üyelerine Turgutalp Mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşümle ilgili bilgiler verildi.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Alper Taban, "Seçim sürecindeyiz. Bundan dolayı da tüm siyasi partilerin çalışmaları var. Öncelikle herkese Allah kolaylık versin. Beraberinde artık son 11 gün kaldı. Cenabı Allah ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını nasip etsin diyorum. Herkese kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bir yandan şehrimizde 48. Uluslararası Mobilya Fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Firmalarımıza da bereketli kazançlar diliyorum. İlk 2 günün güzel ve verimli olduğu ifade edildi. İnşallah sonu da güzel ve bereketli olur. Fuarlar İnegöl için kıymetli" dedi.

Başkan Taban daha sonra gündem maddelerine geçilmeden evvel meclis üyelerine Turgutalp Mahallesinde yapılması planlanan kentsel dönüşümle ilgili bir sunum yaptı. Projeyi anlatan Başkan Taban şöyle konuştu: "Turgutalp Mahallesinde bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttük. Bu çalışmanın hazırlıkları epeyce uzun sürdü, belirli hazırlıklar gerçekleştirildi. Pazar günü bölgedeki hak sahiplerini kapalı spor salonunda toplayarak kendilerine bu çalışmalarla ilgili bilgiler verdik. Genel çerçeveyi anlattık. Gayet olumlu bir görüşme gerçekleşti. Onun öncesinde de belirli tarama ve görüşmeler yapılmaya çalışılmıştı. Şu anda artık vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm Ofisimize çağırıp kendilerine teklifleri sunacağımız aşamaya geldik. Ben sizlere de bugün bu çalışmayla ilgili bir sunum gerçekleştirmek istiyorum. Bu proje İnegöl'ün yerinde ilk kentsel dönüşümü olacak. Burada 842 hak sahibinin yer aldığı, yaklaşık 250 dönümü kapsayan bir arazi üzerinde kentsel dönüşüm tasarlandı. Bölgenin mevcut durumunu hepimiz biliyoruz, alana hakimiz. 1980 yapımı yapılar ve artık yaşlı, dönüşümü bekleyen yapılar. Deprem yönetmeliğinden önce yapılmış yapılar. O günün şartlarında yapılmış ve bugüne kadar ayakta kalmış bu yapılar. Hazırlamış olduğumuz kentsel dönüşüm strateji belgesi içerisinde de sadece bu bölge değil farklı bölgeleri de Bakanlığımıza bildirerek strateji belgemizi ilk alan belediyelerden biri olmuştuk. Dönüşüm alanı içerisinde toplam 1787 bağımsız bölüm olacak hem ticari hem konut alanlarını kapsayacak şekilde. Ticaret alanları, meydanları, alışveriş noktaları, yeşil alanlarıyla İnegöl'ün inşallah yeni cazibe merkezi olarak hayata geçmiş olacak. Vatandaşlarımız da inşallah buna mukabelede edecektir. 7 etap şeklinde bu dönüşüm değerlendirildi. Çünkü malumunuz alanın tamamını boşaltırsak şu anda yeteri kadar kiralık ev bulma şansımız yok. Alanı dilimleyerek süreci başlatmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ofisimize davet ettik vatandaşlarımızı. Bu sürecin 3 ay devam edeceğini öngörüyoruz. 3 ay sonunda gerçek neticeyi görmüş olacağız. Yolumuza devam edecek miyiz yoksa çalışmayı durduracak mıyız? vatandaşlarımızın 3'te 2 olurunu almamız gerekiyor" dedi

Kentsel dönüşüm sunumunun ardından gündem maddelerine geçildi. Meclisin 7'nci maddesinde deprem sürecinde Belediye Başkanı Alper Taban'ın koordinatör olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması gündeme geldi. İki şehir arasında sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat, spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, bu alanda arsa, bina ve bunun gibi tesisler yapmak, yaptırmak, kiralamak ve tahsis etmek için kardeş kent ilişkisi kurulması protokolü imzalamak üzere Belediye Başkanı Alper Taban'a yetki verilmesi, oy birliği ile kabul edildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Onikişubat Belediye Başkanımız ile yaptığımız görüşmede kendileri belediye meclislerinde kardeş şehir kararını alarak bizler gönderdiler. Tabi ki bu kardeşlik ilişkisi biraz farklı oldu. Geçmişte daha ziyade kültürel bağlarımızın olduğu şehirlerle ilişkiler kurduk. Burada da bizim bir deprem kardeşliğimiz kuruldu. Devamında İnegöl'de yaşayıp orada akrabaları olan insanlar olduğunu da fark ettik. Bu yapılan çalışmalar neticesinde bunun kardeşliğe dönüştürülmesinin onlar tarafından da istenmesi bizleri de mutlu etti. Aynı zamanda bizden daha büyük bir belediye ile ilk defa kardeş şehir ilişkisi kurmuş oluyoruz. Burası Maraş'ın merkez ilçelerinden ve nüfusu 440 bin civarında" diye konuştu. - BURSA