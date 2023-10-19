İnegöl'e yeni stadyum müjdesi

Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ankara ziyaretinden müjdeyle döndü. Başkan Alper Taban, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yeni stadyum için söz aldıklarını duyurdu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş bir dizi ziyaret ve istişare için Çarşamba günü Ankara'ya gitti. Gün boyu başkentte temaslarını sürdüren İnegöl heyeti, pek çok görüşme gerçekleştirdi ve müjdelerle döndü. Başkan Taban, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan yeni stadyum için söz aldıklarını duyurdu. Yeni stadyum yapılana kadar da mevcut statta ve İnegöl'deki diğer spor sahalarında bir dizi iyileştirmeler yapılacağı kaydedildi.

İnegöl'ün beklediği bir çalışmaydı

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile birlikte Ankara'ya giden Belediye Başkanı Alper Taban, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yapılan görüşme sonrası stadyum müjdesi ve görüşmeye ilişkin detaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, stadyum ile ilgili zaten belirli girişimlerin yapılmış olduğunu hatırlatarak; "Bugün burada belirli ziyaretler gerçekleştirdik, Bakanlarımızla bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanımızla da bu programlar çerçevesinde bir araya geldik. Milletvekilimiz üzerinden de zaten daha önce bir dizi girişimler yapmıştık, konuyu olgunlaştırmaya çalışmıştık. Bugün de Bakanımızın randevusu üzerine stadyum konusunu görüştük. Sağ olsun Bakanımız Osman Aşkın Bak beyefendi talebimize olumlu yaklaştı ve hayırlı olması temennilerini iletti. Bizler de çok mutlu olduk. İnegöl'ümüzün beklediği bir çalışmaydı bu. İnegölspor'umuza yapılan tesislerle beraber yeni bir stadyum da güzel bir ivme kazandıracaktır. Yeni başarılar elde edeceğimizi ümit ediyorum" dedi.

Başkan Alper Taban, stadyumla ilgili müjdeyi ilk olarak sosyal medya hesaplarından duyurdu. "Yeni İnegöl Stadyumu için çalışmalara başlıyoruz" diyen Başkan Taban, sürece destek verenlere de teşekkürlerini sunarak; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Bursa Milletvekilimiz Efkan Ala, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Bursa Milletvekilimiz Mustafa Varank, Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç, İl Başkanımız Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve üstün gayretlerinden dolayı AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanımız Mustafa Durmus'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan, İnegöl heyeti Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra başka ziyaretler de gerçekleştirdi. Yeniden AK Parti Genel Başkan Vekili olarak seçilen Bursa Milletvekili Efkan Ala, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen ve Muhammet Müfit Aydın ile AK Parti Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ziyaret edildi. Ziyaretlerde İnegöl'de devam eden çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu. - BURSA