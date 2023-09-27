İnegöl'de yollara kalite, ulaşıma konfor geliyor Bursa'da kent merkezinin yanında ilçelerdeki ana arterleri de daha sağlıklı hale getirmek hedefiyle yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de yıl başından bu yana 30 bin ton asfalt kaplama ile 17 kilometrelik güzergahı daha konforlu...

İnegöl'de yollara kalite, ulaşıma konfor geliyor

BURSA - Bursa'da kent merkezinin yanında ilçelerdeki ana arterleri de daha sağlıklı hale getirmek hedefiyle yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de yıl başından bu yana 30 bin ton asfalt kaplama ile 17 kilometrelik güzergahı daha konforlu hale getirdi. İlçenin Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Alinur Aktaş, yaptıkları altyapı çalışmalarıyla ilçenin 40-50 yıl altyapı sorunu yaşamayacağını kaydetti.

Bursa'da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek için köprü, kavşak, yeni yol ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, asfalt yenileme çalışmalarını kent merkezinin yanında ilçelerde de kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Son 6 yılda İnegöl'de 348 bin ton sıcak asfalt kaplama, 158 kilometre sathi kaplama, 35 kilometre otokorkuluk imalatı, 70 kilometre bordür imalatı ve 153 bin metrekare parke temini gerçekleştirildi. Bu süre içinde ilçede yolların iyileştirilmesi için malzeme temini, taş duvar, menfez ve v kanalı imalatları ile birlikte yaklaşık 1 milyar 320 milyon liralık ulaşım yatırımı gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile birlikte ilçe merkezindeki Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden asfalt yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

9 ayda 17 kilometre kaplama

İnegöl ilçesinde 2023 yılında 30 bin ton asfalt kullanılarak, 17 kilometre asfalt kaplama çalışması yapıldığını dile getiren Başkan Alinur Aktaş, Mimar Sinan Caddesi'ndeki çalışmaların da hızla sürdüğünü kaydetti. Başkan Aktaş, ilçede Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan Kasımefendi, Anafartalar, Zincirlikuyu, Edebali, Şebboy, YeşilBursa, Ankara, Akpınar, Ertuğrulgazi, 4. Murat, Balkan ve Şeyh Şamil Caddeleri ile Bülbül, Büyükdere, Kelebek, Gazhane, Şehit Er Mustafa Pehlivan, Hacışakir, Huzur ve Çalıkavak sokaklarında asfalt kaplama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çalışmaları devam eden Mimar Sinan Caddesi'nde 700 metrelik bölünmüş yolda toplamda 2 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Hem bir taraftan altyapı çalışmalarına devam ederken, bir taraftan da üst kaplamaları sağlıklı bir şekilde yapıp, İnegöl'de vatandaşlarımızın araçla veya yaya dolaşırken rahat bir şekilde sirkülasyonunu sağlamış olacağız. Bu çalışmalar esnasında vatandaşımıza verdiğimiz rahatsızlıklardan dolayı özür diliyorum. Ama şunun bilinmesini istirham ediyorum. İnegöl'ün 40-50 yıllık geleceğini kapsayan altyapı sorunları Allah'a hamdolsun bir bir hallediliyor" diye konuştu.