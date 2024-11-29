İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesinin 15 metreye kadar düşmesine neden oldu. Araç sürücüleri zorluk yaşarken, bazıları dörtlü flaşörlerini yakarak yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinde yoğun sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesinin zaman zaman 15 metreye kadar düştüğü anlarda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun siste ilerlemekte güçlük çeken bazı araç sürücüleri dörtlü flaşörlerini yakıp yavaş ilerledi. - BURSA