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İnegöl'de Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

İnegöl'de Yoğun Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, bazı sürücülerin yazlık lastikle yola çıkması sonucu ilginç görüntüler ve zorluklar yaşattı. Amatör kameralar o anları kaydetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar kamera saniye saniye yansıdı.

Olay İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesine bağlı 1200 rakımlı Boğazova bölgesinin yolunda meydana geldi. Kar sevinci yaşamak isteyen vatandaşlar, bölgeye gitmek üzere yola çıkartılar. Bazı sürücüler yazlık lastiklerle seyretmek isteyince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yazlık lastikle kar sevinci yaşamak isteyen bir sürücü ise, yolcuları aracın kaputuna ve bagajında oturarak yokuş yukarı çıkmaya çalıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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